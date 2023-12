Numeroloogi hoiatus 2024. aastaks: kergeusklikke võidakse hõlpsalt petta, et neilt raha välja pumbata

2023. aasta oli number 7 mõju all, areng toimus vaimses plaanis ja need protsessid tõid tänu Marsi suurele jõule ja aktiivsusele hulga pingeid ning stresse. Aastal 2024 muutuvad need vahekorrad järsult, sest valitsevad number 8 ja Päike, mis töötavad materiaalse maailma võimu ja finantsteemadega ja kujundavad meie igapäevast elu põhjalikult ümber.

8 ja Päike koos osutavad alati võimu ja autoriteedi küsimustele ning uute äriühingute või ettevõtete loomisele, mille sihid peavad olema kõrged ja laiamahulised. 8 on sotsiaalne jõud, mis avaldub eelkõige ühiskondlikes plaanides ja ettevõtmistes. See energia vajab tunnustust ning kiitust tehtule, et märgata oma mõjuvõimu. Siin tulevad abiks ka materiaalsed saavutused ja võidud.

Edukad on säärased inimesed, kes mõistavad mõistlikult riskida, olla julged ja ettevõtlikud ning piisavalt loovad, et ennast realiseerida läbi laiamahuliste ettevõtmiste.

Kui 8 aastal ilmutatakse kartlikkust või kõhklevust, siis on tulemused hapud ja viljasaak salves niru. On soodus periood ettevõtluse alustamiseks ning uute julgete plaanide käima lükkamiseks. Kuid need peavad olema selgelt läbi mõeldud ja kindlate sihtidega kavandatud. Reeglina ei ole tarvis oodata kiiret ja kerget edulendu, vaid eelkõige korralikku tööd ning pingutust, et saavutada ihaldatut. Kuid tulemused võivad üllatada oma mahult ja säralt sellegipoolest, sest 8 tasustab sääraseid inimesi heldelt, kes mõistavad higi väärtust.