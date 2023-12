NÄDALA RAAMAT ⟩ Mees, kelle fenomenaalseid saavutusi varjutab siiani teenimatult üks traagiline õnnetus

Juba kuus nädalat pärast kurikuulsat õnnetust istus Lauda tagasi Ferrarisse, et kaitsta oma esimest maailmameistritiitlit. Vormelisõitja Jackie Stewart nimetas seda «kõige julgemaks teoks, mida spordis nähtud». Niki Lauda ja James Hunt said jätkata oma kuulsat duelli, mida on kujutatud ka filmis «Võidu nimel». Hooaja viimasel etapil Jaapanis oli ilm kohutav ja sõidutingimused ohtlikud. Laudal oli napp edumaa ja tal tuli langetada raske otsus – tormiline draama selle ehedaimal kujul.