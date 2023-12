Kui Dalesi Detektiiviagentuuri tuleb proua Shepherd, kes on üsna veendunud, et keegi püüab teda tappa, siis peab Samson O’Brien tema hirmu segaduses vanainimese seosetuks jutuks. Kuid pärast mitut häirivat vahejuhtumit Nõmmevilla-nimelises eakatekodus hakkab ta tasapisi kahtlustama, et vanaproua väitel võib tõepõhi all olla küll.