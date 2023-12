Kirjanik hoiatab: see on noortele ohtlik raamat!

Näiteks annab teos tausta praegusele konfliktile Iisraelis, selgitades, et kolmel suuremal Lääne religioonil, judaismil, kristlusel ja islamil, on semiidi taust ning kõik rajanevad põhimõttel, et on olemas vaid üks jumal. «Jeruusalemmas asuvad tähtsad (juudi) sünagoogid, (kristlikud) kirikud ja (islami) mošeed. Sellepärast ongi väga traagiline, et just Jeruusalemmast on saanud tüliõun ja seal tapetakse tuhandete kaupa inimesi, kuna ei jõuta kokkuleppele, kellele peaks «igavene linn» kuuluma.» (163) Nagu eile kirjutatud tekst.