Kati Orav andis välja käsiraamatu «Visuaalne lihtsustamine»

Raamatu keskmes on visuaalse lihtsustamise tehnika, mis on maailmas populaarsust kogumas nii enesearengu, õppimise kui juhtimise toetamiseks. Raamatut on eelmüügist ostetud juba üle 700.

«Raamat on kirjutatud kõigile neile, kes soovivad tuua oma ellu rohkem julgust ja mängulisust. See on sulle kui unistad tähendusrikkamast elust. Saad siit teada, mida tähendab see, et me kõik oskame joonistada ning kuidas see aitab meie elu paremaks muuta. Lisaks õpid ära konkreetse tehnika, mis aitab olla parem mõtleja, planeerija ning tegutseja,» selgitab raamatu autor Kati Orav.