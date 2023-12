Raamat õpetab maimikutele ikoonilisi tooteid Eesti disainiajaloost

Kes meist ei mäletaks puidust täheklotse, Polümeeri vahtplastist loomakesi, Tartu mööblivabriku kiikhobust või Vana Toomase lampi? Need on küllap suurele osale eestlastest tuttavad, aga kui palju me tegelikult neid väärtustame, kui palju teame taustainfot? Need esemed on saanud osaks legendaarsest Eesti disainist, mille autorid on hinnatud kunstnikud.