Sarjas «Kriminaalne raamatukogu» ilmusid kaks uut eesti krimkat

Joel Jans, «Rõngu roimad». Foto: Raamat

Aastal 1801 astub Rõngu kiriku ees postitõllast välja noor pastor Alexander Lenz, et asuda tööle oma uues koguduses. Esimese asjana puutub ta kokku kummalise surmajuhtumiga, mida kohalikud arvavad õnnetuseks, pastor Lenz aga kahtlustab kurikavalat tapmist. Ta tahab kogudusest kurjuse välja ajada ja nii asub ta otsima mõrtsukat, ent alles siis, kui ta kuuleb vanu ja jubedaid kohalikke pärimusi, leiab ta õige võtme, kuidas mõistatus lahendada. Nii on Rõngu kihelkond peale kirikuõpetaja saanud detektiivi – ilmselt esimese Eestis –, kes lisaks jumalasõnale seisab ka tõe ja õigluse eest ja jahib mõrtsukaid. Teises loos peab Lenz peatama ühe alkeemikute salasekti kurjad toimetamised Rõngus ja kolmandas lahendama võika mürgitamisjuhtumi.

Oma kriminullidebüüdis esitleb Joel Jans lugejale esimest Eesti detektiivi, kelles võib leida sarnasusi nii isa Browni kui ka Hercule Poirot’ga, kuid see, mis teeb need lood algupäraseks ja erinevaks, on meie oma põnev minevik, Rõngu kihelkonna ajalugu ja olustik ja rahvapärimus.

Indrek Hargla, «Apteeker Melchiori apokrüüfid». Foto: Raamat

Kogumikus on kolm keskaegset mõrvalugu, milles tegutseb Tallinna apteeker Melchior Wakenstede. Need on niiöelda apokrüüfid, lühiromaani ehk kolm kõrvalepõiget, mis paigutuvad küll apteeker Melchiori sarja, kuid mitte otseselt ehk selle üldnarratiivi ja Melchiori kanoonilisse biograafiasse.

Esimeses loos «Kolm tilka verd» leiame me Melchiori Tallinnast, kus ta kohtub ühe kummalise noormehega, kelle kohta paljud arvavad, et ta on Saatana teener.

Lühiromaanis «Pesunaiste tsunfti emand» seikleb Melchior Tartus ja Tartu piiskopkonnas, et lahendada vana aadlisuguvõsade vaenu saladus.

Kolmandas loos «Taani printsi vaim» on Melchior Kalmari uniooni kuninga Eriku õukonnas, ja peab lahendama mõistatuse, kas tõesti on ammusurnud printsi kummitus tapnud ühe kuninga nõuniku.

Sarjas «Kriminaalne raamatukogu» ilmub järgmisena Indrek Hargla kriminaalnäidendite kogumik «Trimmerdaja surm».