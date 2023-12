Brad Pitt soovitab 3 raamatut, mis on talle erilist mõju avaldanud

Aastate jooksul on Brad Pitt andnud siiski üksjagu intervjuusid ja nende käigus on ta maininud kolme raamatut, mis on talle enim muljet avaldanud ning mida ta peab oma lemmikteosteks. Esimene neist on ka eesti keelde tõlgitud.

Brad Pitt on maininud, et «Varaste linn» on üks tema lemmikraamatuid, sest see on väga köitev ja emotsionaalselt sügav teos.

«Varaste linn» on seikluslik ja samas südamlik lugu sõjast, noorte meeste sõprusest ja ellujäämisest.

Paul Bowles «The Sheltering Sky» (Kaitsva taeva all)

Raamat räägib abielupaarist, kes reisib 1940. aastate Marokosse ja satub seal kultuuriliste erinevuste tõttu suurtesse seiklustesse. Romaan uurib peamiselt võõrandumist ja identiteeti.

Ka seda raamatut on pitt nimetanud üheks oma lemmikraamatuks põhjendades, et tema südame võitis teose sügav ja atmosfääriline lugu, mis paneb lugeja kaasa mõtlema.

Garth Stein «The Art of Racing in the Rain» (Võidusõidu kunst vihmas)

Brad Pitt on kiitnud raamatu originaalset kontseptsiooni, kus loo jutustajaks on koer.

Tegu on südamliku teosega, kus lugu on jutustatud koera vaatepunktist ning see keskendub inimsuhetele ja elu õppetundidele.