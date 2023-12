TOP 100 ⟩ Vaata, millised on selle aasta kõige müüdumad raamatud

Pealkiri Autor

1 Glükoosirevolutsioon Jessie Inchauspé

2 Teadvuse praktiline kasutamine Ingvar Villido

3 Kufi kokaraamat Mari-Liis Ilover

4 Kohvrid ukse taha Laura Valk

5 Minu soolane köök. Lõuna- ja õhtusöök lihtsalt ning maitsvalt Ragne Värk

6 Suur rohepesu käsiraamat Jüri Liiv

7 Atomic Habits James Clear

8 Ühes väikses Eesti linnas Mihkel Raud

9 Lembit Ulfsak Eero Epner

10 Ma tahan Ma suudan Ma võin Mauri Dorbek

11 Leiutajateküla lood Janno Põldma, Heiki Ernits

12 A Good Girl´s Guide to Murder Holly Jackson

13 Leiutajateküla pulmapidu Janno Põldma

14 Häving. Lugu Putini sõja telgitagustest Owen Matthews

15 Twisted Love Ana Huang

16 Armastuse 5 keelt. Kestva armastuse saladus Gary Chapman

17 Loovusest ja logelemisest Jaan Aru

18 Icebreaker Hannah Grace

19 Tere, Tähemaa Kaja Belials

20 Mõtle nagu munk Jay Shetty

21 Surmalähedased kogemused Karl Käsnapuu

22 Minu esimene raha Liis Klein

23 The Eastern Godfather Meelis Lao

24 Lihtsate asjade tähtsus Lauri Räpp

25 Minu väike lõvi. Vaata, mängi, loe ühislooming

26 Fermentatsioonist – ausalt ja avameelselt Rain Kuldjärv

27 Kogutud luuletused Jüri Üdi, Juhan Viiding

28 Sinu sisemine laps Stefanie Stahl

29 Minu esimesed loomad. Lõbus põngerjas Ühislooming

30 Girl in Pieces Kathleen Glasgow

31 Jussikese seitse sõpra Silvi Väljal

32 Twisted Games Ana Huang

33 Kus laulavad langustid (filmikaanega) Delia Owens

34 Rikas isa, vaene isa Robert T. Kiyosaki

35 It Ends With Us Colleen Hoover

36 Tere, Arvumaa Kaja Belials

37 Sipsik Eno Raud

38 12 Rules For Life Jordan B. Peterson

39 Stanley Tucci. MAITSED minu elus Stanley Tucci

40 Good Girl, Bad Blood Holly Jackson

41 12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma Roland Tokko

42 Ennast raiskame võõrastes voodites Epp Kärsin ja Mihkel Raud

43 Kuidas alustada investeerimisega Kristi Saare

44 Mikside raamat Isabelle Fougere

45 Kuldne kroon Viivi Luik

46 Liivimaa provintsi kroonika Balthasar Russow

47 Ükssarvikud

48 Twisted Hate Ana Huang

49 Pantvang Clare Mackintosh

50 Tobias ja teine B Piret Raud

51 Rikkaks saamise Õpik. Kolmas täiendatud trükk Jaak Roosaare

52 Shatter Me #1 Tahereh Mafi

53 Me algame lõpust Chris Whitaker

54 Kaka ja kevad. Lastejutud Andrus Kivirähk

55 Vareda Sven Mikser

56 Tuduvad loomad

57 Mida vanemaks, seda paremaks – aga ikkagi vanemaks Caroline De Maigret, Sophie Mas

58 48 võimuseadust. Kuidas inimesi ja olukordi enda kasuks tööle panna Robert Greene

59 Liblikas, kes lendas liiga lähedale Mihkel Mutt

60 Kas tunned mind? Mää mää

61 Valmistume kooliks.Töövihik 1.osa Pilvi Kula

62 Imelaps. Kelly Sildaru lugu Kalle Muuli

63 Twisted Lies Ana Huang

64 Jõutreeningu anatoomia Frédéric Delavier

65 Aatomharjumused James Clear

66 The 48 Laws of Power Robert Greene

67 Olemise mõnu. Ööülikooli Raamatukogu Fred Jüssi, Jaan Tootsen

68 Väikese hiire külaline Riikka Jäntti

69 101 seiklus- ja võlujuttu Tekst: Chiara Cioni

70 The Subtle Art of Not Giving a F*ck Mark Manson

71 Loomingu Raamatukogu 35-37/2022 Mihhail Šiškin. Sõda või rahu? Mihhail Šiškin

72 Karuke. Kiiguta mind! ühislooming

73 As Good As Dead (A Good Girl’s Guide to Murder, Book 3) Holly Jackson

74 Putini inimesed Catherine Belton

75 Mida teevad emad? Mida teevad isad? Irene Biemmi

76 Juku uued naljad Leelo Tungal

77 Why Men Love Bitches Sherry Argov

78 Nagu võilill tuules. Jüri Vlassovi kuldne elu Trioga ja Triota Gerda Kordemets

79 Kuidas luua lapsega usaldusväärne ja tugev suhe Tanel Jäppinen

80 Tähemaa radadel Kaja Belials

81 It Starts with Us Colleen Hoover

82 Armastuse 8 reeglit Jay Shetty

83 Üksindusse jäetud Jonice Webb, PhD, Christine Musello, PsyD

84 Verity: The thriller that will capture your heart and blow your mind Colleen Hoover

85 Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi Dale Carnegie

86 Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel Kalle Muuli, Helen Sulg

87 Konstantin Päts. Vang nr 12 Vladimir Pool

88 Sööbik ja pisik Thorbjörn Egner

89 Toateenija Nita Prose

90 Love and Other Words Christina Lauren

91 Lustakad arvud Ühislooming

92 Põrsas Peppa. Võluloomad. Katsu ja loe Hasbro

93 Näputrükk. Talus

94 Loodus laste moodi 3 Mari Ojasaar Parve, Aaron Troy ja Thor Ragnar Parve

95 Seven Husbands of Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid

96 Things We Never Got Over Lucy Score

97 Naadimetsast paradiisiks ehk kuidas saada silmapaistvat ja vähe hoolt nõudvat aeda Maria Palusalu

98 Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste x-failid Igor Volke

99 Manifesteeri Roxie Nafousi