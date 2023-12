Uut stiili jõuluraamat teeb päkapikumaailma üheks eriti süngeks kohaks

Peategelane Pete sosistab kaubamaja jõuluvanale oma südamesoovi – et tema raskelt haige sõber Sara paraneks. Öösel külastabki teda deemonlik päkapikk, kes pakub tehingut: «Loobu oma varjust ja Sara paraneb!». Tundub tühine asi, millest loobuda, kuid vari mõjutas Pete’i rohkem kui ta arvas. Lisaks avastab Pete, et ta ei ole ainus, kes on oma varju ära vahetanud. Pete’i hinges käib suur sisevõitlus, kui ta mõistab, kui suure ohvri ta sõbra nimel tõi. Vähehaaval hakkab ta Saraga koos asja uurima, paralleelselt lahendatakse mõistatust ka päkapikumaailmas.