Monokliga mees, kelle ainus silm oskas Balti tragöödia lõppu ette näha

Bolševike võimuletulek Venemaal sundis mehe kodusest Baltikumist Saksamaale lahkuma, kuid ajaloolast ei saanud temast sealgi. Sai hoopis torniüksildusse taandunud kirjanik ja vene kirjanduse tõlkija. Autori eluloost annab täpsema pildi selle raamatu järelsõna, mille on kirjutanud Eesti Mälu Instituudi juht Meelis Maripuu.

Koos tõlgetega on von Vegesacki sulest ilmunud üle 50 raamatu, nende seas kaks luulekogu. Hea stiilitaju ja pisidetailide tähtsustamise oskusega kirjaniku tuntuim teos on ilmselt aastail 1933–35 kirja pandud romaanitriloogia «Balti tragöödia» (ek 2009, 2. tr 2022). Muuhulgas juhib autor seal korduvalt tähelepanu Balti aadli ja muu rahva vahele langenud nähtamatule, aga samas läbimatule k l a a s s e i n a l e (minu sõrendus – A. O.).

Siinvaadeldav raamat on pühendatud Rüdigeri mälestusele ja aimamisi võib järeldada, et mälestatav mees oli krahv Joachim Rüdiger von der Goltz (1865–1946), viimane kuulus Balti aadlik. Just tema juhtis suvel 1919 Võnnu (Cesis) lahingus Landeswehri vägesid ja sai eestlastelt lüüa. Balti aadlil oli lõpp! Saksamaal jäid nad ise nähtamatu klaasseina taha, olles endiste Vene keisririigi alamatena lihtsalt venesakslased. Ehkki baltisakslaste sunniviisiline ümberasustamine Hitleri poolt (1939) seisis toona alles ees, oskas Monokliga mehe ainus silm Balti tragöödia lõppu ette näha.