Muuseumis esitletakse raamatut Riia portselaniserviisidest

Pisut üle 200 lehekülje paksune raamat tugineb peamiselt Riia portselanimuuseumile kuuluvale esemekogule, visuaalsele ja arhiivimaterjalile. Raamat koosneb konteksti tutvustavast teksti- ja mahukast pildimaterjalil põhinevast kataloogiosast. Materjal on esitatud kronoloogilises järjekorras. Kuigi see on hea viis erinevate perioodide esiletõstmiseks, on teadlikult välditud ranget stilistilist eristust kuna on mitmeid aspekte, mis vajavad põhjalikku arutelu ja võrdlevat analüüsi, enne kui saab teha usaldusväärseid järeldusi. Teos on käsitletav eelkõige referentsmaterjalina ning töötuses tegutsenud kunstnike üksikasjalik uurimine ja kõik autoriteetsed järeldused iga kunstniku laadi kohta jäävad siinjuures tulevastele teadlastele.