Raamat mehest, kes pani täie rauaga. «Vahel oli tunne, et rada karjub mulle otse näkku – sure, koer!»

Krestinovi nimi on tuntud isegi neile, kes motokrossist suurt midagi ei tea, sest just Krestinovid on alates eelmise sajandi keskpaigast kuni tänase päevani motokrossivõistlustel ilma teinud. Seda nime kannavad kolm põlvkonda mototippe: Rudolf, Andres ja Gert. Kuid see raamat räägib Andres Krestinovi loo.