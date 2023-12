6 head mõtet raamatust, mis paneb suuremalt mõtlema

Hansen toob raamatus välja, et igaüks meist teab raudset seadust: põhjusele järgneb tagajärg. Ta selgitab, et tagajärg ei saa kunagi olla suurem kui põhjus: külvad, mida lõikad. Mõte ja asi on üks ja sama. Põhjus ja tagajärg on üks ja sama. Tõrust kasvab tamm. Sellest ei saa kasvada kumkvaat või tomat. «Seda nimetataks enda tuvastamise seaduseks: asi peab saama iseendaks. Kui mõtled miljardi dollari suuruseid mõtteid, siis saad sa miljardi dollari suuruseid tulemusi. Heast õpilasest saab kraadiga õpilane. Halb õpilane komistab ega pruugi kooli lõpetada. Noor ja töökas ärimees muutub magnaadiks või äriimpeeriumi rajajaks,» sõnab ta ja lisab, et osaleb alati paljudel lõpetamistseremooniatel ja ütleb alati: «Iga lõpp on uus algus. Kooli lõpetamine on asja väärt. Tõeline haridus ehk eneseharimine algab alles siis, kui kooli lõpetad. See on täiesti uus algus.»