VIDEO ⟩ Mis on püha armastus ja kuidas seda hoida?

Püha on kõik, millele sa pöörad oma täit tähelepanu ja mille vastu sul on austus.

See on tähelepanu pööraminie sellele, mis on väärtuslik — ja kõik, millele sa tähelepanu pöörad, ongi väärtuslik.

On neli erinevat meeleseisundit: sisalik (stressiseisund), töine, mänguline/tantsuline ja valge vikerkaare seisund. Valge vikerkaare seisundiks nimetame seda seetõttu, et see seisund on nagu loodusime, mida ei oleks arvanud kohata. See on mediteeriv seisund, kus oled kõigi meeltega täielikult kohal.

Me võtame iga nädal ühe teineteisele pühendumise päeva. Kogu selle päeva oleme täielikult ekraanivabad ja offline.

Me mõlemad ütleme teineteisele enne head ööd soovimist kolm tänu. Siis saab seda kõike veel rohkem juhtuda ja veel rohkem märgata.

Me julgustame elama oma reeglite järgi. Võtta see vaba päev nädalas või teha oma abikaasaga kasvõi neli pulma, kui süda kutsub.

Kui tundub, et kõigeks selleks kulub iga päev liiga palju aega, siis tegelikult on võimalik teineteisest kahe minutiga päriselt aru saada. Ja seda siis, kui tulla «sisaliku-ajuseisundist» välja, sest seal on kõik öeldu teise tähendusega.