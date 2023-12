Kunstiajaloolane Juhan Maiste: minu lähenemises on ajalugu «romaan»

On nõudnud kannatlikkust ja aega, et sõkaldest eraldada terad ja piltlikult öeldes nõel heinakuhjast üles otsida. See on töö, milleks kulunud aega on kõrvaltvaatajal mõnikord koguni raske hoomata. Millele on järgnenud sama suur töö: paljudest erinevatest niidiotstest lõngakera kokku kerimine. See on nõudnud viimased paar aastat varahommikust hilisõhtuni arvuti taga sõnu ritta seades, kirjutatut üle lugedes ning ikka ja jälle ümber kirjutades. Kõike seepärast, et sa, armas lugeja, minuga kaasa tuleksid, mõtleksid ja – mis veelgi tähtsam – tunnetaksid ja sellest elamuse saaksid.