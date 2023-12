Coach, koolitaja ning enesearengu õpetaja Maria Baydar kirjutab oma raamatus «Enesekasutusjuhend. Avasta oma superpotentsiaal», et kõige suurem aare on peidetud meie sisse – see on mõistmine, et inimene ise loob oma elukogemuse! Kuid selleks, et seda teha, peame esmalt mõistma, et loomine käib seestpoolt väljapoole. Väline näitab alati seda, kas sisemises loomises on konflikt või rahu ja tasakaal.