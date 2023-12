KINGISPIKKER ⟩ 10 köitvat raamatut krimi- ja põnevikusõbrale

Lugejate pilgu ees avaneb elav 16. sajandi Vilniuse, Kaunase ja isegi Klaipėda panoraam, täis ajaloolisi detaile ja värvikaid stseene linnaelanike elust, aga tänavail ja nurgatagustes areneb mõistatuslik ja ohtlik lugu.

***

Alex Ahndoril, «Mõrva võti». Foto: Raamat

Alex Ahndoril

Tõlkinud Tiina Mullamaa

Kirjastus Kirjastus Pegasus

2023

Eradetektiiv Julia Starki kontorisse ilmub meesterahvas, kes on eduka perefirma omanik. Ettevõtte aktsionäride üldkoosolekule järgnes õhtusöök pere Västernorrlandi mõisas. Hommikul leidis mees telefonist foto kinniseotud, verisest mehest, kellele oli kott pähe tõmmatud. Alkoholiuimas olnud mehele ei meenu, mis fotoga tegu, ning ta palub Starki detektiivibürool uurida, kas mõrva on ehk korda saatnud tema ise. Julia pöördub politseinikust eksmehe poole palvega, et see talle asja uurimisel appi tuleks. Ühtlasi loodab ta mehega suhteid soojendada. Luksuslikus mõisas võetakse Julia ja Sidney vastu kui kauaoodatud külalisi. Nad asuvad tõde välja selgitama, suheldes pereliikmetega, kes kõik võivad teoreetiliselt mõrvaga seotud olla.

«Mõrva võti» on esimene osa raamatusarjast, mille autoriks on Joona Linna lugudega maailmakuulsaks saanud abielupaar. Nüüd on nad otsustanud siseneda cozy crime’i ehk muhemõrvade põnevasse maailma.

***

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus, «Sekt». Foto: Raamat

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus

Tõlkinud Aive Lauriste

Kirjastus Pegasus

2023