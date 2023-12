Erki Tammiksaar: Nõukogude võim oli tegelikult teaduse rahastamisel väga kitsi

Nõukogude okupatsiooni kontekstis on Eesti uurijad seisukohal, et raha oli ülikoolil palju ja konkurentsi kõrgharidus- ja teadussüsteemis ei olnud. Tegelikult oli Nõukogude võim väga kitsi ning kõrgharidus- ja teadussüsteemis oli alates 1950. aastate keskpaigast väga tugev konkurents, mida Nõukogude Liidu juhtkond ka oma rahajagamisotsustega oskuslikult suunas. Toona alustati paljude uute uurimissuundadega (nt molekulaarbioloogia), mis on aidanud Tartu ülikoolil täna tõusta väga kõrgele kohale maailma ülikoolide edetabelites. Tähtis roll ülikooli tõusus on olnud ka Euroopa Liidu toetustel ja asjaolul, et alates 1995. aastast on Tartu ülikool suure autonoomiaga avalik-õiguslik institutsioon.