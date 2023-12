PRAKTILISED SOOVITUSED ⟩ Kuidas sihikindlalt oma eesmärkide suunas liikuda?

Leia aega selleks, et tegeleda millegagi, mis on seotud unistustega

McCrum soovitab ette kujutada mingit lihtsat asja, mida saaksid selle kõrvalepandud aja jooksul teha ja mis aitaks sul liikuda selle kujuteldava muutuse suunas. Ta toob välja, et kui tahaksid näiteks sellise seadusemuudatuse kehtestamist, mille kohaselt tuleb lapsi teatud viisil paremini kohelda, siis mida saaksid selle heaks praegu teha, mis oleks ühtlasi lihtne ja vaevatu? Kas lihtsalt hakkaksid omaenda lastega pisut teisiti käituma? Või saaksid aidata kohalikku asutust? «Kas võiksid kirjutada mõned artiklid, mis kirjeldaksid seda, mida täpselt muuta tahaksid? Kas suudad luua lihtsa veebilehe, läbi viia küsitlusi või vestelda sel teemal inimestega,» tõstatab ta küsimuse ja lisab, et selles etapis polegi väga oluline, mida täpselt teed. Võid lihtsalt internetis huvipakkuvat teemat lähemalt uurida või selle kohta oma mõtteid kirja panna või mõnda uut oskust omandada. Selle etapi eesmärgiks on leida regulaarselt teatud hulk aega selleks, et tegeleda millegagi, mis on seotud unistustega.