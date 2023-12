Aeg Venemaal, mil Isegi vanu kindraleid kuuldi torisemas häbiväärsest riigijuhtimisest

Rahva liikumine linnadesse kiirendas proletariaadi juurdekasvu, keda marksistid pidasid revolutsiooni avangardiks. Peterburi rahvaarv kasvas sajandivahetuse pisut rohkem kui miljonilt elanikult rohkem kui kolme miljonini 1916. aasta lõpuks. Töötingimused tehastes olid kohutavad ja eluohtlikud. Vabrikandid pidasid töölisi kuluartikliks, sest loendamatud talupojad ainult ootasid, et nende kohale pääseda. Paljude silmis oli vabrikutöö nagu pärisorjus, ainult et linnas. Ainus vabadus peitus põrgu kõige alumises ringis, kus vireles töötu lumpen-proletariaat – laste prostitutsiooni, pisivarguste ja purjus kakluste allmaailmas. See eksistents oli hullem sellest, mida olid kirjeldanud Dickens, Hugo või Zola. Ainus õnnetus, mis võis Venemaa vaeste elu veelgi hullemaks muuta, oli suur konflikt Euroopas. Mis, nagu me teame, puhkes ning ka Venemaal leidis nn revolutsiooniline situatsioon plahvatusliku lahenduse. Riigipöördele järgnenud kodusõda jättis ajalukku ilmselt sügavamagi jälje.