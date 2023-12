UUS KOGU ⟩ Jaan Krossi meisterlikus luules on tunda sõna valdamise siirast rõõmu

«Püüdsin lugeda Krossi luuletusi nende ilmumisaja, 1950. aastate lõpu ja 60. aastate kontekstis, aga tuua need siiski tänapäevasele lugejale mõistetavasse lähedusse. Kuuekümnendaid mäletan isiklikust kogemusest läbi lapsepilgu, kuid tagasivaatelisena avanevad need praegu paratamatult veidi teistsugusena. Krossi luule retseptsioonis on rõhutatud, et see on oma ajaga väga tihedalt seotud. Aga eks ole ühelt poolt seotus oma ajaga ja teisalt ajastute ülesus ju igasugusele heale luulele universaalselt omane. Nii et tegelikult lähtusin valikut tehes paratamatult ennekõike sellest, missugused luuletused mulle praegu lugedes kõige rohkem meeldisid.»