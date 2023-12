GALERII ⟩ Selgusid parimad jõulusalmid enam kui pooletuhande töö hulgast

Lumised kuused mulle meeldivad. Lumehelbed hüppavad. Majad lumega on kaetud. Jõulukuul tähed säravad, linnud siristavad kenasti. Varesed ja harakad on siin, minu maal jalutamas, jõulusööki otsimas. Kitsed ja põdrad hüppavad lumes. Suured jäljed lumme jäänud.

Suvi läks ja sügis tuli,

nüüd ju olema peab tubli.

Sest varsti käes on jõuluaeg,

siis ju kingitusi saab.

Ei ma taha kommi, küpsist.

Vaid, et keegi poleks üksi.

Ja, et ilmas lõppeks sõda

ning kõik me oleksime sõbrad.