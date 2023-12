TOP 100 ⟩ Selgusid selle aasta menukaimad paber- ja audioraamatud

Žanrite mõistes osteti paberraamatutest sarnaselt eelnevale aastale kõige rohkem ilukirjandust, seejärel lastekirjandust ning kolmandana psühholoogia ja tervise kategooriasse kuuluvaid raamatuid. Audioraamatute menukite puhul on märgata eestlaste suurt põnevike, ning eriti just Lars Kepleri loomingu, armastust. TOP 3 seas on suisa kolm Rootsi kirjanikeduo kriminaalromaani. Rahva Raamatu äpi e-raamatute lugejate suurteks lemmikuteks on aga armastusromaanid, eriti ameerika autor Colleen Hoover, kes on esikümnes esindatud kahe teosega.