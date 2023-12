Kirjanik Leelo Kassikäpp üllatab kahe uue raamatuga

Leelo Kassikäpp, «Mina, Hanna ja teised». Foto: Raamat

Seitsmeteistkümnest humoorikast lühijutust koosnev «Mina, Hanna ja teised» on mõnus lugemine igas vanuses lastele. Peategelasel, kuueaastasel Reginaldil on temast kaks aastat noorem naabritüdruk Hanna. Täpsemalt Hanna Loreen, kes on väga elav ja krutskeid täis. Hanna vanaema Ämmika elab maamajas ja tal on kaks poni. Hanna ratsutab nendega ja mängib ponidele juuksurit. Ka Reginald võetakse Ämmika juurde kaasa. Ämmika soovib, et Reginald veidi ka Hanna järele vaataks, aga kaval tüdruk oskab ikka vempe visata. Reginaldi pere aias elab vares Kraaksu oma proua ja kahe pojaga. Nendega juhtub samuti mitmeid toredaid lugusid.

Ja juba aasta alguses, jaanuari keskel näeb trükivalgust kirjaniku uus romaan «Universumi kingitus».

«Universumi kingitus» on Neti Abramsi lugu tema enda silmade läbi. Neti Abramas sünnib siia ilma üsna eaka abielupaari ainsa lapsena. Heal majanduslikul järjel vane­mad helli­tavad tütart igati. Ta on oma isa ja ema silma­tera. Kuigi elu algus on paljutõotav, lõpeb Neti lapsepõlv ja ilus elu ootamatult ning valusalt. Noor naine ku­kub vaimselt kokku.

Neti leiab abi ja lohutust tema ellu ilmunud noorelt mehelt. Paari aasta pärast nad abi­elluvad. Peagi varjutab noorte abieluõnne tõdemus, et Neti ei saa lapsi, mille kohta noo­rik ise irooniliselt nendib, et ta on aher. Tema murele ei leita lahendust ja perre võetakse kasulaps. Seoses sellega tekivad uued probleemid.

Alles aastaid hiljem leiab Neti hingerahu ja lepib saa­tu­se­ga. Aga seda õnne pole kauaks. Naist tabab järje­kordne jalustrabav hoop. Ta ei ole sellest veel toibunud, kui juh­tub midagi eriti kohutavat. Neti on väga raske valiku ees: kas andestada ja aidata, ulatada palutud abi­käsi, või pöö­rata selg inimestele, kes põhjustasid talle eel­nevalt kan­na­tusi. Ootamatult saab Neti abi sealt, kust ta ei oleks osanud oodata ega loota.