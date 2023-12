Starfish Academy asutaja ja rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe rõhutab, et keskkond on alati tugevam kui sinu tahe. Küsimus on selles, milline on sinu ümber olev keskkond praegu – kui see on selline, kus räägitakse pidevalt «ma ei saa», «see ei ole võimalik», hakkad seda ka varem või hiljem ise uskuma ja vastavalt sellele käituma. Aga kui su ümber on inimesed, kes on toetavad, tegutsevad samas suunas ja saavutavad selle käigus väikseid võite, muutuvad ka sinu jaoks need sammud võimalikuks. Ta soovitab raamatuid, mida kinkida investeerimishuvilistele.