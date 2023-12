Nüüd, mil häving ja sõda on meile nii lähedal, on need raamatud eriti kõnekad

Ühestki teisest Eesti linnast pole kirjutatud nii mõjusat sarja kui on Kangro Tartu-aineline kaksiktriloogia romaanidega «Jäälätted», «Emajõgi», «Tartu», «Kivisild», «Must raamat» ja «Keeristuli». Modernistlik mitmekihiline jõgiromaan, mida kirjanduskriitik Ants Oras on tähendusrikkuselt võrrelnud Tammsaare «Tõe ja õigusega», ilmus esmalt 1958–1969 Lundis. Esimesed osad vaatlevad noorte haritlaste sõpruskonda 1930ndatel, ülejäänud aga näitavad Tartu sõjapurustuste taustal, mis neist sai aastail 1940–1944.

Kolme viimast osa pole varem Eestis avaldatud. Nüüd, mil häving ja sõda on meile nii lähedal, on need kõige kõnekamad. Kangro laseb oma tegelastega juhtuda kõigel, mis toona noorte haritlastega juhtuda sai: Naatan Üirike ootab iga võimu ajal vangis mahalaskmist, võitleb vastu tahtmist mõlemal poolel ja lõpuks kirjutab korduvalt ümber Eesti ajalugu; Juku Leebramist pidi saama kirikuõpetaja, sai aga ateistlik jutlustaja, küüditaja, metsavend. Ehk soovis eksiili pääsenud Kangro romaanisarjaga kergendada oma süüd selles, et tema saatus oli kergem …