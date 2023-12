Dave Benton: ela igas hetkes, sest elus olemata pole millelgi tähtsust

Sa võid jõuda paljude mägede tippu ja samamoodi kuristikku langeda. Sa võid kaotada kõige lähedasemad ja leida palju uusi sõpru. «Ent aina kinnitan üht tähtsat tõdemust: ela igas hetkes, sest elus olemata pole millelgi tähtsust. See on and, mille saad sündides – mida sellega teed, on juba su enda asi,» sõnab ta raamatus «Olen see, kes olen» .

Benton rõhutab, et see, kuidas suureks kasvada, mida oma eluga ette võtta, millest end mõjutada lasta ja millest mitte – see kõik on su enda teha. Kui tahad, võid ennast teostada või hoopiski antud eluaastad ära raisata. «Kuid üks on kindel, mu sõber – ela väärikalt! Ole hea iseenda ja teiste vastu. Ela suurepärast elu, sest mis kord läbi saab, saab läbi just sellisena, nagu oled selle ise loonud.»