Eesti Kooriühing esitles raamatut «Olev Oja elu hetked piltidel».

Olev Oja (1935-2023), eesti pikaaegne koori- ja orkestrijuht ning muusikapedagoog on öelnud: «Ma pole kunagi vaadanud ühtki pilti kui pelgalt ühe hetke jäädvustust. Iga pilt koosneb detailidest, mis kõik pajatavad oma lugu. Tuleb vaid osata ja tahta näha neid detaile ja korraga saate aru, et üksainus pilt võib teile jutustada pika loo inimestest, olustikust, kus need inimesed on, ajast, mil sündmus on pildistatud, loodusest, tavadest ja paljust, paljust muust.

Loodan, et minu elu need hetked, mis on piltidena raamatusse kogutud, jutustavad ka lugejaile ajast, mil pildid on tehtud ja inimestest, kes neile piltidele on jäänud. Need pildid on killukesed minu elust, minu elutööst, minu elukutsest, minu kaasteelistest, minu õpilastest, minu perest, loodusest, mida ma iga päev nautisin.»