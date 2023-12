NAER ON TERVISEKS ⟩ Psühholoog selgitab, kuidas koos naermine aitab suhteid hoida

Naer on üks kiiremaid viise stressi ja pingete maandamiseks ning positiivsusele lülitumiseks. On kindlaks tehtud, et juba väikseimgi naer on tervisele kasulik. Naer on nii nakkav ja avaldab alati positiivset mõju. Psühholoog Toivo Niiberg selgitab oma raamatus «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust», mida kujutab endast naeruteraapia ning räägib, kuidas naeratamine suhete parandamisele kaasa aitab.