Jim Carrey 4 lemmikraamatut, mida saab ka eesti keeles lugeda

Maailmakuulus näitleja Jim Carrey on peamiselt tuntud komöödiafilmidest «Ace Ventura: Loomadetektiiv», «Mask», «Loll ja lollim», «Trumani show» jt, aga ka jõulufilmist «Kuidas Grinch jõulud varastas». Aastate jooksul on Carrey'lt sageli küsitud, millised on tema lemmikraamatud ja sel puhul on ta ikka ära märkinud, et kõige parem raamat on F. Scott Fitzgeraldi «Suur Gatsby».