Sinijärv soovitab luulekogu: kes julgeb, lugegu kohe läbi

Luule on isiklik värk. Kui mina midagi soovitan, siis mõni teine todasama midagi/kedagit nimelt tõrjuks. Ja momendil muul pidivastu. Sest samad sõnad saavad ühele ja teisele ühal ja teisal eripidi mõjuda. On luuleraamatuid, mida ei tohikski muudmoodi kui teksthaaval lugeda, mis kaanest kaaneni järjest läbiloetuna turgutava napsu asemel mürk on. Harva on säherdusi – saati veel valimikke – mis toimivad kummalgi moel kummaliselt ja kummastavalt ja kummitavalt ja kuumalt. Aga toimivad. Valerio Magrelli tekstistik Maarja Kangro tõlkes ja kompositsioonis on üks säärane. Kompositsioon, kusjuures on olulisem kui esmapilgul arvaks. Iga vähegi väärt poeedi tekste ümber tõstes saab saada hästi mõninäolisi tulemeid. Noh, too va vana kirjanduse häda aegade algusest – nood paarkend tähemärki õpib ikka ära, ent mäherdusse järjestusse neid panna, et lugu looma hakkaks? Valerio ja Maarja on siinkohal millelegi õigele ja armastusväärsele pihta saanud.