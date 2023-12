Sinijärv soovitab: vähe on autoreid, kes oskavad luua päris kirjandust nõnda, et loed mõnu pärast

Võiks ju arvata, et miks mingi tsaariaegne jora – no peaaegu eelmainit Dostojevski, eks – üldse peaks tänasele inimesele kröömikenegi korda minema. Ega ei peakski. Kuid võiks. Hea lugu toob oma aja kuidagi iseeneslikult ühes, too ta mõte ongi. Miks mitte loksuda mõtterännutsi rongjail rööbastel paigus, kuhu loodetavasti ei satu vabatahtlikult mitte kunagi? Oleme ühe pisemat seltsi katku äsja-aastail üle elanud ja hea teadvustada, et ei olnud see esimene ega ole ilmselt ka viimane üleilmatõbi. Ilmakaartesse pillutamist tuleb samamoodi aeg-ajalt ette. Ja kõike muud, mis moodustab elu hääs hetkes, mis meile antud. Ühe lõigu ükskord antud ajast on Rein Raud suurepäraselt kinni püüdnud ning sõnadesse sulatanud. Katk on hirmus, rong on lahe, «Katkurong» on hirmus lahe.