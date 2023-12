Kel on õigus otsustada oma elu valikute ja keha üle?

Kuidas teie nimi on? küsis sandarm pikema sissejuhatuseta. Kõigepealt ajas see mind natuke segadusse. Nad peavad ikka alati selliseid kahtlustajaid mängima. Üleval kabinetis oli proua talle ju kindlasti mu nime öelnud. Mis trikk see siis oli? Aga ma ei tahtnud hakata tsirkust tegema. Ütlesin Clara. Aga sellest talle veel ei piisanud. Clara mis? Clara Coustu, püha issand! Te olete sündinud Pariisis, eks ole? Ma noogutasin pead. 7. juuli 1926? Nii oli just. Ta tundis mind tõepoolest nagu oma viit sõrme. Ja teil on õde, teatas ta siis, teist vanem, Louise. On teil tema aadress? Ma isegi ei iitsatanud. Praegu polnud aeg pead kaotada. Selge, et ma teadsin, kus mu õde elab, aga ma tegin lolli nägu. Ma ei tea mitte midagi, vastasin ma talle. Ma pole temast juba kuude kaupa mitte midagi kuulnud. See kahjuks ei paistnud talle meeldivat. Ja siis ladus ta oma kaardid letti. Aga seda te ikka teate, et ta aborti tegi? Ma olen üsna kindel, et ma punastasin. Seda ma ka teadsin. Ja ma nägin väga hästi, mis tema küsimuste eesmärk pidi olema. Aga ma ei lasknud end verest lüüa. Ma ei topi oma nina õe asjadesse, ütlesin ma. Ja kas ka mitte teie ise ei teinud aborti? Ja mõelda, et ma olin veel ust lahti tehes leidnud, et tal on sõbraliku inimese nägu peas! Nüüd olid tema huuled kurjad ja pilk karm. Ma ei saanud kohe aru, et ta teadis minu kohta peaaegu kõike ja et ta lihtsalt lasi mul vingerdada. Ühesõnaga, ma ei tea isegi päriselt, miks, ma eitasin kõike. Ma isegi ei mõelnud, et mis see hea asi oleks teha, aga nagu iseenesest tuli pähe, et igal juhul on parem väga ettevaatlik olla. Ma tahtsin kõigepealt näha, mis plaan tal täpselt on. Lõppude lõpuks ta võib-olla ikkagi ainult lollitas mind. See oli selge, et keegi oli minu peale kaevanud. Aga mida ta täpselt ikkagi mu mineviku kohta teadis?