«Mangroovi ületamine» on huvitav teos, kus peategelane kordagi sõna ei saa, kuna ta on surnud. Selle asemel tuleb teda tundma õppida teiste inimeste meenutuste kaudu. Mälestustest tuleb aga rohkem välja nende enda ja kodumaa ühiskonna kui kadunukese kohta, nii et nii Francis Sancher kui ka tema surm jäävad lõpuks ikka müstilisteks. Muide, surnud mehe eri tegelaste kaudu meenutamine tuletas kangesti meelde Gabriel García Márquezi teost «Väljakuulutatud mõrva kroonika».

Süžee ei ole just kõige põnevam, aga nautisin väga romaani maailmapilti avardavat külge. Guadeloupe on kirju elanikkonnaga saar, kus ühiskond on äärmiselt kihistunud ja tugevate eelarvamustega. Ei tea, mitut põlvkonda on vaja, et piirid kolonisaatorite, orjade ja sisserännanute järeltulijate vahelt kaoks?