Õnneliku paarisuhte 7 alustala, millest ei saa mööda vaadata

Kõige parem ongi üksi olles mitte vajada ja igatseda paarisuhet, vaid olla oma eluga nii rahul, et paarisuhe on nagu kingitus.

Paarisuhe peab pakkuma lihtsalt nii palju rohkemat , kui elu iseenesest juba pakub ja üle trumbata on seda raske. «Tegelikult väga raske,» tõdeb ta.

Suhtesse minnes tuleb hoida oma rutiine, oma harjumusi ja elada oma elu ka edasi. Žongleerida edasi tööd ja last ja kodu ja raha ja tervislikke harjumusi. «Sest kui ma lasen need kukkuda ja keegi laseb mul kukkuda, siis kukub kõik. Emotsionaalselt ja füüsiliselt. Aga oma rutiinidega hoiame me endid ikkagi,» sõnab ta.