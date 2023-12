Barack Obama avaldab enda selle aasta lemmikraamatud

Esmalt tegi Obama ülevaate raamatutest, mida talle meeldis sellel aastal lugeda. «Kui otsite pühadeajaks uut raamatut, proovige üht neist. Ja kui saate, ostke iseseisvast raamatupoest või laenutage neid raamatukogust,» soovitas ta.

Raamatud, mida Barack Obama 2023. aastal eriti nautis:

«The Heaven & Earth Grocery Store» James McBride

«The Maniac» Benjamin Labatut

«Poverty, by America» Matthew Desmond

«How to Say Babylon» Safiya Sinclair

«The Wager» David Grann

«Chip War» Chris Miller

«The Vaster Wilds» Lauren Groff