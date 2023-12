JÄRJEJUTT ⟩ Lugu õnnetult armunud mehest, kes on kõik nimepäevad pähe õppinud

Romaani «Kalender on mu nimi» peategelane on ebahariliku vaimse tervise seisundiga noor mees. Vahel tundub, et ta pea töötab nagu lapsel, teinekord, et paremini enamikust täiskasvanutest. Loo struktuuri moodustavad väikelinna kirikuõpetajale kirjutatud kirjad, kus peategelane kajastab oma elus toimuvat, sedasi nii iseennast kui ka ümbritsevat maailma tundma õppides.