Jõulukingiks nuga rinda

21. sajand, Oxfordshire, Inglismaa. Mahasadanud paksu lund kirudes saabub Jenny Starling, vabakutseline kokk, Keltoni tallu, et pererahvale jõulude ajal head-paremat valmistada. Idüllilistest pühadest on asi kaugel. Majas valitseb tänu türannist perepeale äärmiselt külm õhkkond ja sassis suhted päädivad sellega, et kokk leiab ühe Keltonitest köögilaua tagant, nuga rinnas. Kohalik politsei pole varem mõrvajuurdlustega tegelenud, kuid tapja õnnetuseks on sellega kogemusi Jennyl. Pealegi pole naine tema köögis sooritatud mõrva üle sugugi õnnelik.