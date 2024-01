LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Tanel Jäppinen soovitab 10 raamatut, mis teevad targemaks ja pakuvad lugemislusti

3. «Dopamiinisõltlased» Dr Anna Lembke

See raamat oli mul ingliskeelsena juba tükk aega tagasi soetatud ja tore on näha, et see on nüüd ka eestikeelsena kättesaadav. Olgugi et «Dopamiinisõltlased» puudutab erisuguseid ahvatlusi, mis meid tänapäeval kimbutavad, sh meelemürgid, toit, uudised, hasartmängud, ostlemine, siis mina isiklikult haarasin selle raamatu järele just nutiseadmete, sotsiaalmeedia ja digimaailma ahvatluste tõttu. «Dopamiinisõltlased» on hädavajalik lugemine kõigile, kes soovivad mõista ja vähendada tehnoloogia mõju nii enda kui ka oma laste vaimsele tervisele. Raamat selgitab arusaadavas keeles, kuidas aju reageerib digitaalsele üleküllusele, ning pakub praktilisi lahendusi nende väljakutsetega toimetulekuks.

4. «Püsiva armastuse käsiraamat» Harville Hendrix, PhD

Selle raamatu lugemiseni ma pole veel jõudnud, ent lugenud Hendrixi raamatuid «Teekond soovitud armastuseni» ja «Abielu lihtsad tõed», lisasin selle uue raamatu kohe enda lugemist ootavate raamatute nimekirja ning seetõttu julgen seda soovitada ka teistele paaridele, kes soovivad suhtes lähedust ja intiimsust hoida. Paarisuhte kvaliteet mõjutab oluliselt nii vanemlust kui ka kõiki meie teisi eluvaldkondi ning Hendrixi raamatud pakuvad alati häid meeldetuletusi ja uusi taipamisi empaatia, suhtlemise ja armastuse hoidmise kohta.

5. «Sõrmuste isanda triloogia» J. R. R. Tolkien

Tolkieni eepiline fantaasiasari on mulle äärmiselt südamelähedane, kuna need olid esimesed raamatud, mis kooliajal ilma koolikohustuseta läbi lugesin. Hiljem, täiskasvanuna olen selle juurde korduvalt tagasi tulnud, kui olen ühel või teisel põhjusel «päris maailmast» puhkust soovinud. Lisaks paeluvale loole on siit palju õppida vastutuse, sõpruse ja julguse kohta ning ma ootan pikisilmi seda aega, kui mu lapsed on piisavalt vanad, et seda maailma ka nendega jagada.

6. «Hirmutants. Kuidas ärevuses, hirmust ja häbist üle saada» PhD Harriet Lerner

7. «Jess, inimesed» Merilin Mandel

8. «Ebatäiuslikkuse võlu» Kristina Mänd-Lakhiani

9. «Rikkaks saamise õpik» Jaak Roosaare

10. «Tobias ja teine B» Piret Raud

Üks meie lastest käib teises klassis ning vaheajal otsustasime selle raamatu ühiselt ette võtta. See on piisavalt lihtsalt kirjutatud, et alles lugema õppinud laps saab seda iseseisvalt lugeda, samas on lugu piisavalt kaasahaarav, et seda on põnev lugeda ka lapsevanemal. Raamat on parajalt humoorikas ja lood on tänapäeva laste jaoks nõnda aktuaalsed, et neil teemadel saab lapsega pikalt arutleda ka pärast raamatu käest panemist.