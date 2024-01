Selgus, kes saab Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- ja kirjandusauhinna

Tiina Kirss on toimetanud ingliskeelseid kogumikke eesti kirjanduse tutvustamiseks välismaal: «Haunted Narratives: Life Writing in the Age of Trauma» (2013); «Across Borders: Literatures in Dialogue» ja rahvusvahelise ajakirja «Journal of Baltic Studies» erinumbri «Perspectives on Women in the Baltics». Ta on olnud ka tugev kirjandusteoreetik ja tutvustanud feministlikku ning postkoloniaalset kirjandusteooriat Eestis.