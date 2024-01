«Barbie» looja Greta Gerwigi 3 lemmikraamatut, mida saab eesti keeles lugeda

Greta Gerwig on feminist ja teab, kui palju väärtteoseid on naised kirjutanud. Seetõttu on loomulik, et ka tema raamatusoovitused on naisautoritelt. Siin on kolm tema lemmikteost, mis on ka eesti keelde tõlgitud ja mis on raamatukogudes saadaval.

George Eliot «Middlemarch»

«Hiilgav, avar, helde,» kiidab Gerwig. «See paneb sind mõtlema, et ehk ei peaks tegelasi nii kiiresti hukka mõistma ja tekitab tahtmist nendega koos vanaks saada. Lugesin kuskilt, et see on täiskasvanute romaan, ja seda see tõesti on. Loodan seda raamatut igal oma elu aastakümnel uuesti lugeda, sest ma usun, et mul siis iga kord sealt midagi uut õppida.»

Djuna Barnes «Öömets»

«Selles romaanis on midagi salapärast ja kättesaamatut, see tekitab tahtmise kuidagi selle taha piiluda,» selgitab Gerwig. «See on range ja julge, ei lase lugejal kunagi leplikuks muutuda. See on traagiline ja erootiline ning olenemata sellest, kui palju kordi te seda loete, ei suuda te seda kunagi päris kinni püüda.»

Gerwigi sõnul on põhjus, miks «Tuletorni juurde» on klassika. «Tema proosa muutis mu meele kuju ja see ei ole enam kunagi endine,» tõdeb ta. «Tema raamatu metafüüsika on esitletud viisil, mis võimaldas mul seda filosoofia nurka mõistma hakata.»