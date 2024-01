Ilmus Anete Kruusmägi romaan, mis romaanivõistlusel ära märgiti

Sara on 19 ja lõpuks leidnud endale sõbrad! Viimaks ometi pole ta enam üksi ja segaduses, vaid on kellelegi oluline ja kallis. Nüüd on temast saanud peategelane elus, millest ta poleks osanud unistadagi. Tükk tüki haaval tuhmuvad mälestused Eestist ja neiu sukeldub tudengiellu troopilises Indoneesias. Sara uut elu iseloomustavad hetkes elamine, põnevus ja risk. Kuid armastusel ja sõprusel on hind. Millega on Sara nõus riskima? Kui kaugele on ta valmis sõprade aitamiseks minema? Ja mis hetkest pole tehtut enam võimalik tagasi võtta?