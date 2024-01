MÜSTEERIUM ⟩ Lasteaiast kaob väike poiss ja kõik märgid viitavad, et lapsi on veel kadumas

Kui Stockholmi Södermalmi linnaosa lasteaiast kaob väike poiss, pannakse politseiinspektor Mina Dabiri ja tema kolleegid taas proovile. Nad leiavad sarnasusi varasemate lapseröövidega, mis lõppesid tõeliselt halvasti, ja taipavad, et seisavad silmitsi eluohtlike jõududega. Pealegi viitavad kõik märgid, et lapsi on veel kadumas. Esimest korda pärast kahe aasta tagust dramaatilist koostööd tunneb Mina, et peab mentalist Vincent Walderiga taas ühendust võtma. Nende suhe on seekord sama eriline – ja sama viljakas. Kuid kell tiksub, ja ohus on ühiskonna kõige kaitsetumad. Vincent ja Mina leiavad end vastakuti müstilise, kohutavate kavatsustega sektiga. Kas nad suudavad selle peatada, enne kui on liiga hilja?