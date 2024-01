Punktkiri tähistab Eestis 20. aastapäeva kahe uue õpikuga

«Pimedate raamatukogus valmistati mullu punktkirjas 11 lasteraamatut, neist üks venekeelne,» kõneles Kasepalu, kes viitas, et kõige enam on viimasel ajal valmistatud punktkirjaraamatuid Ilmar Tomuski loomingu põhjal. Punktkirja teosteks on saanud ka paljude teiste autorite looming, näiteks värskemad teosed on valmistatud Aino Perviku ja Rein Saluri loomingu põhjal. «Kokku on võimalik laenutada pimedate raamatukogust ligi tuhandet punktkirjas raamatut,» kõneles Priit Kasepalu.