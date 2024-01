Sinijärv soovitab: õudsalt euroopalik, kummaliselt eestilik, äärmiselt tarvilik raamat

Siin on nüüd see klemm, et kohe tuleb üht-teist hinge pealt ära öelda. Kõhutunde järgi ristuvad Meelis Friedenthali loomerajad üsna kohe Rein Rauaga ning, muusikamaailmast laenates võrdlust RaudSalleriga, on sündimas konstellatsioon RaudFriedenthal. Miks? Kogenud kirjavelled on jõudnud saja aasta taguse hägusalt, ent hõrkõrnalt Eestiga seostet maailmaajaloo ilukirjutamiseni. Ma ei usu (lootus jääb), et siit tuleks mõni suures kirjanduses haruharv hästihea ühistekst, ent raamatute omavaheline kokkukõla on tekkinud ega kao kuhugi. Mõlemad kirjanikud on ajaloos erksalt ekselnud ning kulgenud enamvähem lähiajalooni välja. Sajandi mõõde on lähiajalugu, ehk küll lühem kui inimelu. Annab loovat vabadust, hoiab teatud raamides.