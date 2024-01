LUGEMISSOOVITUS ⟩ Raamat, mis kindlasti kummastab ja kohati vihastab

Et klassikalisest eurooplusest vaimlisse muuilma põigata, lähme ärevamale rajale. Sel sajandil on igas teises kinofilmis või telesarjas mõni punnis silmadega tüüakas tõmmu memm, kes justnagu midagi ei tee peale kõigile pahasti ütlemise, ent keda kõik kummardavad ning kes lõpuks käed puusa paneb ja tõde kuulutab. Poliitkorrektne, lihtne ja igav. Tänapäevne tüüptegelane nagu mõni arlekiin omal ajal – ta lihtsalt peab loos olema, funktsioneerigu või ei. Noid ettenähtud tüüptegelasi (keskealisi alkoholiprobleemiga detektiive, neurootilisi politseinikke, silmitult lahmivaid massimõrvareid jne jne) on teisigi, on kirjanduses, on muus kunstis, ju ilma ei saa.