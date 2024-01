«Ma ei teadnud, et mind ootab kirikus neljal pühapäeval noomituskõne, minu siivutu eluviisi pärast»

On aasta 1859. Brita Caisa Seipajærvi paneb suusad alla ja läbib koos kahe pojaga pika tee Soomest Norrasse. Brita Caisa on abielumehega vahekorras olemise eest saanud kirikus häbistada. Ta suudab ravida loomi ja inimesi. Tema rännaku sihtpunkt on Bugøynes, kus meri pidavat tursast keema.