8 huvitavat fakti, mida sa Jules Verne'i kohta ei teadnud

Postmark, millel on kujutatud kirjanik Jules Verne'i.

Suurem osa meist on lapsena lugenud vähemalt ühte Jules Verne'i seiklusjuttu, tema panus fantaasia- ja ulmekirjandusse on mõõtmatu. Vähesed aga teavad, millised üllatavad elusündmused kujundasid Jules Verne'ist just sellise inimese, kes temast lõpuks sai.