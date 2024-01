UUS RAAMAT ⟩ Haruldased Eesti merekaardid näitavad ajalugu ebatavalisest küljest

Aastal 2021 toimus Eesti Meremuuseumi merekaartide kogus üks suuremaid kaartide konserveerimise projekte, mille käigus ilmnes, et kaardikogus on arvel ka Eesti kasutaja jaoks haruldasi kaarte. Enamik nendest kujutavad täielikult või servapidi Eesti alasid. Kuna navigatsioonikaartidel on väga praktiline otstarve, jätab kasutamine neile oma jälje, olgu selleks siis kulunud ääred ja murdekohad või kaardile lisatud märkused. Kuigi hästi säilinud trükitud merekaartide eksemplare on Eestis ka mujal kogudes, on meremuuseumi kaartide hulgas väärtuslikke ainueksemplare ja isikute või sündmustega seotud kaarte. Selle tulemusena sündiski mõte koostada haruldasemaid merekaarte tutvustav kataloog.

Raamat «Haruldased merekaardid Eesti Meremuuseumi kogus». Foto: Eesti Meremuuseum

Käesolevas valikus on 35 merekaarti Eesti rannikuala, Läänemere ja Soome lahe kohta, kuid on ka üllatavaid leide näiteks Vaikse ookeani ranniku või Thamesi jõe kohta. Ajaliselt on kaarte alates 18. sajandist kuni 1940. aastani, sealhulgas Rootsi, Soome, Taani, Saksa, Vene ja Eesti enda merekaardid. Esimeseks on vanim Eesti meremuuseumi kaardikogus olev, Madalmaade merekaart aastast 1728. Kataloogis on mõned käsikirjalised kaardid, näiteks Peipsi järve ja Daugava jõesuudme kohta, kindlate laevade või meremeestega seotud kaardid, sealhulgas salapiirituseveo laevadel kasutuses olnud kaart. Mõne kaardi koostamisel on Eesti merekaarte kasutatud algallikana. Viimaseks kaardiks on Tallinnas trükitud Nõukogude Liidu merekaart aastast 1941, kui katkes Eesti Kaitseväe Topograafia-Hüdrograafia Osakonna tegevusperiood.